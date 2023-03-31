Валя Карнавал не смогла застегнуть топ на груди: мал размер для таких пышных «штучек», все наружу

Певица и блогер Валентина Карнаухова, наиболее известная как Валя Карнавал, почти два месяца не выходила на связь с подписчиками в Сети. Красотка объяснила это проблемами со здоровьем, поэтому фанаты уже успели заподозрить ее в беременности или участии в новой проекте.

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Накануне Карнавал стала активничать в Сети, как никогда прежде. Она показала, чем занимается, и среди ее дел нашлось множество самых разных занятий. Разве что спортзал она не посетила.

Позанималась даже Валя актерским мастерством. Как это было, красотка засняла на видео. В кадре она появилась в маленьком кроп-топе, который еле натянула на пышный бюст. Даже застегнуть замочек она не смогла, оставив все так, что содержимое стало выглядывать наружу – некогда ей было заботиться о внешнем, когда трудиться надо было над внутренним миром.