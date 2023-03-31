Написала заявление: что известно об увольнении Ахеджаковой из «Современника»

Звезда театра и кино Лия Ахеджакова все последнее время не покидает скандальных хроник. Актриса активно выражает поддержку соседней стране, осуждая события, начавшиеся в феврале прошлого года, за что на нее в театр постоянно приходили жалобы от неравнодушных россиян.

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С февраля в «Современнике» убрали спектакли с участием Ахеджаковой, и она пожаловалась, что ее уволили. Однако, слукавила: никто ее не увольнял, зарплату получать она продолжала, а постановку с ее участием «Игра в джина» просто сняли с репертуара.

Саму актрису в театре, по сообщениям сайта kp.ru, видели 4 февраля, на юбилейном вечере Игоря Кваши. А накануне она объявила, что написала заявление на увольнение. Пока оно не подписано – директор театра Юрий Кравец его еще в руки не брал. Какое решение по актрисе в итоге примут, публика узнает из официального комментария.