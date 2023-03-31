«Он надо мной издевался»: Алла Пугачева в суде пожаловалась на мужа

Алла Пугачева смогла обрести женское счастье лишь в пятом браке, с мужем, который младше нее на много лет. Она даже стала мамой, правда, при помощи суррогатных услуг по вынашиванию и рождению двойни.

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Два года назад ушел из жизни второй муж Примадонны, режиссер Александр Стефанович. И Пугачева даже говорила, что натерпелась от него сильно, будучи в браке. Семья двух творческих людей просуществовала недолго, всего 4 года, но об этом периоде своей жизни Стефанович написал книгу. И в ней есть момент, указывающий на причину расставания певицы и режиссера.

«Когда мы начали разводиться, мы сказали в суде, что больше не хотим жить вместе. Судья говорит: «Это, может быть, легкомысленное решение, может быть, вам нужно подумать. Даю вам три месяца. Должны быть серьезные основания, чтобы я вас развела». Алла возмутилась: «Какие основания? Он надо мной издевался. Он меня худеть заставлял!», - приводит слова звезд сайт kp.ru.

Издевательствами для Пугачевой стали попытки Стефановича привести ее в форму. В годы брака он активно работал над имиджем певицы, создал ее образ, заботился о фигуре. Алла Борисовна была склонна к полноте, и когда бросала курить, стремительно набирала вес. По этой причине муж перед выступлениями и съемками оформлял жену в Институт курортологии на Новом Арбате, где артистка успешно лишалась лишних объемов.