Муцениеце в нижнем белье засветила интимное: с утра в постели первым делом показала

Агата Муцениеце этой весной стала звездой шоу «Абсолютно нага», заменив Екатерину Варнаву в театральном шоу. Бывшая жена Павла Прилучного долго и много готовилась, сильно волновалась, но премьера прошла успешно, она получила кучу восторженных отзывов, а от ее прекрасной формы поклонники остались в восторге.

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Но красотке, судя по всему, оказалось мало обнажения на сцене. И она не стесняется показываться в исподнем перед своими подписчиками. Агата с утра, еще не покинув постель, включила камеру, чтобы заснять себя. И предстала в красном нижнем белье и ночной сорочке, засветив интимное в декольте.