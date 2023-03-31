«Лучшие умы медицины»: зачем идущему на поправку Костомарову понадобилась помощь немецких врачей

Из «Коммунарки» снова хорошие новости – фигуриста Романа Костомарова готовят к выписке. Не спеша, как подчеркивает источник mk.ru, знакомый с ситуацией, но на фоне улучшений процесс уже пошел.

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Правда, ему потребовалась помощь зарубежных врачей. Сейчас с Костомаровым работают немецкие специалисты, и стало известно, зачем они прилетели.

«Решают его судьбу сейчас не наши врачи из Коммунарки. Им занимаются самые известные профессора, лучшие умы медицины из многих наших других больниц и из-за границы. Почему? Якобы родные спортсмена не совсем доверяют местным врачам. Так, насколько известно, к нему приезжают светила медицины из ЦКБ РАН и прилетают из Германии», - сообщили в больнице.

Костомаров, напомним, перенес сепсис, ему ампутировали конечности. В больнице он с 10 января и находился на грани жизни и смерти.