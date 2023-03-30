Перенесший несколько операций Авраам Руссо снова попал в больницу

Авраам Руссо

Авраам Руссо. Фото: Global Look Press

Певец доверился врачам после неудачного хирургического вмешательства.

Авраам Руссо много лет выступает на сцене. 53-летний артист редко появляется на публике. А теперь стало известно, что он снова попал в больницу.  После покушения на его жизнь в 2006 году, певец пытается поправить здоровье, но травмы дают о себе знать. А год назад он перенес сложную операцию  по шунтированию вену, которая была необходима, чтобы восстановить циркуляцию крови.

 

«Никто не хотел браться за такую сложную операцию и давать какие-либо гарантии. Но нашелся один врач, который согласился на операцию. Правда, после вмешательства, доктор мне сказал, что считает прошедшую операцию неудачной. Мне ничего не оставалось, как продолжать лечение», – рассказал Авраам. 

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На этот раз он оказался в больнице, чтобы обследоваться. Врачи обнаружили, что прооперированная вена функционирует и воспаление ушло. По словам певца, случившее они назвали чудом. Артист напомним, что также ему делали пересадку нерва, и в успех той операции тоже никто не верил. Руссо признался, что теперь хорошо себя чувствует, пишет KP.RU.

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