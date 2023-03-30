Перенесший несколько операций Авраам Руссо снова попал в больницу

«Никто не хотел браться за такую сложную операцию и давать какие-либо гарантии. Но нашелся один врач, который согласился на операцию. Правда, после вмешательства, доктор мне сказал, что считает прошедшую операцию неудачной. Мне ничего не оставалось, как продолжать лечение», – рассказал Авраам.

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На этот раз он оказался в больнице, чтобы обследоваться. Врачи обнаружили, что прооперированная вена функционирует и воспаление ушло. По словам певца, случившее они назвали чудом. Артист напомним, что также ему делали пересадку нерва, и в успех той операции тоже никто не верил. Руссо признался, что теперь хорошо себя чувствует, пишет KP.RU.