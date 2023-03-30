39-летняя Алсу в неожиданном образе козырнула идеальной фигурой: лишила дара речи

Примечательно, что Алсу недавно улетела в Дубай. Как оказалось, она не только там отдыхает с подругами. Певица решила снять клип. Для этого она примерила совершенно новый образ. Артистка красовалась в пустыне в облегающем комбинезоне с кожаным поясом и ботинками на шнуровке.

Ее лук в стиле воинов из компьютерных игр дополняла прическа с очень длинной косой. звезда подчеркнула идеальную фигуру.

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