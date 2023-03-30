39-летняя Алсу в неожиданном образе козырнула идеальной фигурой: лишила дара речи

Алсу с юного возраста выступает на сцене. Она всегда умело подбирать себе элегантные наряды. А когда певица стала мамой троих детей, то стала еще и следить, чтобы платья не были слишком короткими. Она старается всегда выглядеть безупречно. Однако иногда артистка удивляет поклонников своими экспериментами.
Примечательно, что Алсу недавно улетела в Дубай. Как оказалось, она не только там отдыхает с подругами. Певица решила снять клип. Для этого она примерила совершенно новый образ. Артистка красовалась в пустыне в облегающем комбинезоне с кожаным поясом и ботинками на шнуровке.
Ее лук в стиле воинов из компьютерных игр дополняла прическа с очень длинной косой. звезда подчеркнула идеальную фигуру.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
Поклонники Алсу были сражены тем, как она выглядит. Многих певица лишила дара речи. «Извините, это Лара Кроуфт?», «Образ просто огонь», «Нет слов», «Вы тут вообще другая», «Так и Ирину Шейк затмить можно», «Фигура просто восхитительная», «И не скажешь, что мама троих детей», — стали писать подписчики.