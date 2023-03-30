Штаны едва держатся на бедрах: Валя Карнавал сверкнула тугими стрингами, дразня парней

Валя Карнавал

Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды

Блогерша в дерзком наряде не скрыла свои формы.

Валя Карнавал уже давно стала выступать на сцене. Она снимает ролики, которы набирают миллионы просмотров. Блогерша обладает притягательной внешностью. На нее всегда обращают внимание парни.

А на съемках шоу «Звезды в Африке» она встретила бойца ММА Сашу Стоуна, которого покорила с первого взгляда. И хоть теперь они готовятся к свадьбе, юная певица не перестает щеголять в откровенных нарядах.

На этот раз Валя поделилась домашними снимками. Она вернулась в соцсети после перерыва. Певица облачилась в футболку оверсайз и модные широкие брюки, которые едва держались на ее бедрах. Блогерша задрала руки, не только оголив плоский живот, но и засветив свои тугие стринги, которые натянула до предела. 

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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды

Некоторые поклонники раскритиковали Валю за ее образ. Но она также не осталась без комплиментов.

«Ну что за срам», «Опять эти трусы, как в 2000-х», «Какая куколка», «Дерзкая и молодая», «А Саша такое позволяет?», «Штаны вот-вот слетят», «Ну животик идеальный», — стали писать в Сети.

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