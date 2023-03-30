Штаны едва держатся на бедрах: Валя Карнавал сверкнула тугими стрингами, дразня парней

Валя Карнавал уже давно стала выступать на сцене. Она снимает ролики, которы набирают миллионы просмотров. Блогерша обладает притягательной внешностью. На нее всегда обращают внимание парни.

А на съемках шоу «Звезды в Африке» она встретила бойца ММА Сашу Стоуна, которого покорила с первого взгляда. И хоть теперь они готовятся к свадьбе, юная певица не перестает щеголять в откровенных нарядах.