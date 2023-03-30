Саша Савельева показала редкие фото с моложавой мамой – вот это гены

Саша Савельева

Саша Савельева. Фото: Global Look Press

Певица решила сделать родительнице дорогой подарок – новые зубы.

Саша Савельева много лет была солисткой группы «Фабрика». Она не скрывает, что объездила множество городов с гастролями. Но это не помешало певице построить личную жизнь. Она счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Супруги растят сына Леона. В свои 39 лет артистка может похвастаться точеной фигурой. 

На этот раз Савельева решила показать свои фото с мамой  Надеждой. Оказалось, что певица унаследовала ее красоту. Родительница знаменитости является экономистом широкого профиля. Она жгучая брюнетка с курчавыми волосами.

К слову, раньше Саша тоже носила кудрявые локоны, но потом стала их выпрямлять. Артистка решила сделать  маме приятно – оплатила поход к стоматологу, который сделал ей новые зубы. 

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Саша Савельева с мамой. Фото: соцсети звезды

«Как хотелось мне в детстве сделать для нее самое-самое! И вот теперь я выросла — и могу себе это позволить. Какую радость я испытываю, когда вижу ее счастливую улыбку», – написала звезда.

Поклонники поразились тому, как молодо выглядит мама Саши. Также они были впечатлены их сходством. «Мамочка прелесть», «Какая мамочка красивая! И какая ты замечательная дочка», «Так похожи», — стали писать подписчики.

 

Мама Саши Савельевой. Фото: соцсети звезды

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