Саша Савельева показала редкие фото с моложавой мамой – вот это гены

Саша Савельева много лет была солисткой группы «Фабрика». Она не скрывает, что объездила множество городов с гастролями. Но это не помешало певице построить личную жизнь. Она счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Супруги растят сына Леона. В свои 39 лет артистка может похвастаться точеной фигурой.
На этот раз Савельева решила показать свои фото с мамой Надеждой. Оказалось, что певица унаследовала ее красоту. Родительница знаменитости является экономистом широкого профиля. Она жгучая брюнетка с курчавыми волосами.
К слову, раньше Саша тоже носила кудрявые локоны, но потом стала их выпрямлять. Артистка решила сделать маме приятно – оплатила поход к стоматологу, который сделал ей новые зубы.
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Саша Савельева с мамой. Фото: соцсети звезды
«Как хотелось мне в детстве сделать для нее самое-самое! И вот теперь я выросла — и могу себе это позволить. Какую радость я испытываю, когда вижу ее счастливую улыбку», – написала звезда.
Поклонники поразились тому, как молодо выглядит мама Саши. Также они были впечатлены их сходством. «Мамочка прелесть», «Какая мамочка красивая! И какая ты замечательная дочка», «Так похожи», — стали писать подписчики.
Мама Саши Савельевой. Фото: соцсети звезды