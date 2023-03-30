Саша Савельева показала редкие фото с моложавой мамой – вот это гены

На этот раз Савельева решила показать свои фото с мамой Надеждой. Оказалось, что певица унаследовала ее красоту. Родительница знаменитости является экономистом широкого профиля. Она жгучая брюнетка с курчавыми волосами.

К слову, раньше Саша тоже носила кудрявые локоны, но потом стала их выпрямлять. Артистка решила сделать маме приятно – оплатила поход к стоматологу, который сделал ей новые зубы.

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