Валя Карнавал в топе с декольте прижалась грудью к столу: кокетливо засветила «ложбинку греха»

Валя Карнавал за последние несколько лет стала знаменитостью. Она снимает ролики для соцсетей, которые набирают миллионы просмотров. А также юная артистка поет. В 21 год она купается в роскоши. И скоро певица готовится сыграть свадьбу со спортсменом Сашей Стоуном. Однако даже при этом ее наряды не становятся более скромными.
Недавно Валя вернулась к активности в Сети. Она выздоровела и стала хвастаться перед подписчиками своей постройневшей фигурой. А 30 марта блогерша выложила кадры с урока по английском языку. Она в топике с декольте прижала грудь к столу, внимательно слушая преподавателя. Карнавал кокетливо засветила «ложбинку греха» на камеру.
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Поклонники были впечатлены. Многие отметили, что Валя им напомнила молодую Бритни Спирс.
«Шикарная школьница», «Все бы так выглядели», «Просто лишаешь дара речи», «Хорошо, что учитель — девушка», «Ох, какая вы юная и красивая», «Декольте тут забрало все внимание на себя», — стали писать подписчики.