Валя Карнавал в топе с декольте прижалась грудью к столу: кокетливо засветила «ложбинку греха»

Недавно Валя вернулась к активности в Сети. Она выздоровела и стала хвастаться перед подписчиками своей постройневшей фигурой. А 30 марта блогерша выложила кадры с урока по английском языку. Она в топике с декольте прижала грудь к столу, внимательно слушая преподавателя. Карнавал кокетливо засветила «ложбинку греха» на камеру.

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