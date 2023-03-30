Игорь Матвиенко изменился до неузнаваемости - поседел

Игорь Матвиенко. Фото: Global Look Press

Игорь Матвиенко. Фото: Global Look Press

Продюсера с трудом можно узнать.

Известный продюсер Игорь Матвиенко появился на премии «Новое радио Awards». Музыканта наградили за вклад в развитие музыки.

Но поклонников удивил внешний вид артиста - он отрастил бороду и заметно поседел.

Игорь Матвиенко. Фото: Teleprogramma.pro

Матвиенко спросили - что он думает о современных музыкантах. Продюсер перечислили имена артистов, которые кажутся ему талантливыми и перспективными.

«Хабиб, Тося Чайкина. Ну и SHAMAN вне конкуренции!» - приводит слова Матвиенко Teleprogramma.pro.

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