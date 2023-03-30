Бузова поправила кружевные трусики на камеру: оголила свои «аппетитки» на глазах мужчины

Ольга Бузова уже давно стала настоящей знаменитостью. Она дает концерты и ведет популярные шоу. Артистка заработала целое состояние и называет себя завидной невестой. Примечательно, что она в свои 37 лет не обрела счастье в личной жизни. Однако телеведущая делает все, чтобы быть в центре мужского внимания.
На этот раз Ольга приехала в Санкт-Петербург. Она приготовилась играть на сцене в спектакле «Мужчины нарасхват». Примечательно, что артистка поделилась кадрами из гримерки. Она предстала в кружевном нижнем белье. Блондинка игриво поправила трусики. Она заявила, что нервничает. Бузова не постеснялась блеснуть формами перед коллегой.
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«Жень, ты выучил слова? Повторил? Я тоже» – обратилась звезда к Евгению Никишину.
Поклонники отметили, что Ольга стала выглядеть еще более привлекательно. Артистка признавалась, что поправилась. «Магия, даже грудь появилась», «Пикантный образ для сцены», «Трусики поправлять на камер, что за срам», «Сдобная такая, аппетит появляется», «Женя там обомлел, наверное», — стали писать в Сети.