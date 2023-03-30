Бузова поправила кружевные трусики на камеру: оголила свои «аппетитки» на глазах мужчины

На этот раз Ольга приехала в Санкт-Петербург. Она приготовилась играть на сцене в спектакле «Мужчины нарасхват». Примечательно, что артистка поделилась кадрами из гримерки. Она предстала в кружевном нижнем белье. Блондинка игриво поправила трусики. Она заявила, что нервничает. Бузова не постеснялась блеснуть формами перед коллегой.

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