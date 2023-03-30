В это невозможно поверить! Романа Костомарова готовят к выписке

Это просто чудо, но Роману Костомарову стало легче. Сепсис остановился, спортсмен дышит самостоятельно. Он начал есть жидкие пюре и учиться заново сидеть.

Источник в больнице сообщил, что в ближайшее время фигуриста даже, может быть, выпишут домой. Окончательно его, конечно, не вылечат, Роману предстоит долгая реабилитация, а потом протезирование.

«Да, это правда, что Костомарова к выписке готовят, но не спеша. Не уверены, что его выпишут отсюда, полностью вылечив», — заявил собеседник ТАСС.

Кстати, Костомаров даже может вернуться на лед, если ему поставят современные протезы. Сложные па он вряд ли сможет повторить, но тренером работать — вероятно.

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