«Ого, какая кошечка»: Клава Кока в тугом комбинезоне козырнула фигурой «восьмеркой», подчеркнув сдобные бедра

На этот раз Кока решила заняться своим телом. Она пришла в студию стрейчинга. Примечательно, что певица облачилась в тугой леопардовый комбинезон. Она продемонстрировала изгибы своей фигуры. Примечательно, что Клава уже спустя час не могла встать с пола. Она обняла себя руками, лежа на коврике для фитнеса. Звезда томно вздыхала после тренировки.

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