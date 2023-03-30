«Ситуация сложная»: олимпийскую чемпионку Анфису Резцову госпитализировали с сердечным приступом

При этом Резцова рассказала, что регулярно общается со своими родными и надеется на скорую выписку. Дома ее ждет большая семья, в том числе четверо внуков.

Анфиса Резцова является трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам, двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону, первая в истории мирового биатлона олимпийская чемпионка в данном виде спорта. Спортивная карьера 58-летней Резцовой продолжалась с 1985 по 2000 год.