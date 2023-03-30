«Ситуация сложная»: олимпийскую чемпионку Анфису Резцову госпитализировали с сердечным приступом

Анфиса Резцова

Анфиса Резцова. Фото: Евгения Гусева / КП

Врачи с выпиской звезды спорта не торопятся.

Трехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам и биатлону Анфису Резцову госпитализировали с сердечным приступом. Звезда спорта упала в обморок прямо у себя дома. По последней информации, врачи с выпиской не торопятся. В больнице Резцова находится уже неделю.

«Лечат, капельницы ставят, уколы делают. Состояние стабильное. Ситуация сложная, еще много проблем. Но врачи верят, что будет лучше», — рассказала сама чемпионка в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

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При этом Резцова рассказала, что регулярно общается со своими родными и надеется на скорую выписку. Дома ее ждет большая семья, в том числе четверо внуков. 

Анфиса Резцова является трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам, двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону, первая в истории мирового биатлона олимпийская чемпионка в данном виде спорта. Спортивная карьера 58-летней Резцовой продолжалась с 1985 по 2000 год.

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