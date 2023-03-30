«К выписке готовят»: к Роману Костомарову прилетели врачи из Германии

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Однако уже скоро Костомарова могут выписать. Как оказалось, его обследуют даже заграничные врачи.

«Да, это правда, что Костомарова к выписке готовят, но не спеша. Не уверен, что его выпишут отсюда, полностью вылечив. Дело в том, что решают его судьбу сейчас не наши врачи из Коммунарки. Им занимаются самые известные профессора, лучшие умы медицины из многих наших других больниц и из-за границы. Почему? Якобы родные спортсмена не совсем доверяют местным врачам. Так, насколько известно, к нему приезжают светила медицины из ЦКБ РАН и прилетают из Германии», — рассказал источник «МК» в больнице.

Однако пока Роман еще слаб. После трех месяцев борьбы за жизнь его органы требуют восстановления. Отмечается, что реабилитация спортсмена займет много времени. На данный момент он лишь приходит в себя после случившегося. Ему необходима помощь не только врачей, но и психологов.