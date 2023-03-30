«Даже Кардашьян позавидует»: Карнавал козырнула сдобными формами в белом белье, взбудоражив народ

Валя Карнавал уже давно стала популярной исполнительницей. Она выпускает песни и снимает ролики для соцсетей, которые набирают миллионы просмотров. В прошлом году состоялась помолвка артистки со спортсменом Сашей Стоуном. Однако она не перестает публиковать пикантные фото и носить откровенные наряды.
На этот раз Валя вышла на связь с поклонниками после длительного перерыва. Два месяца она находилась дома, так как болела. А 30 марта блондинка выложила пикантный кадр. Она запечатлелась в белом нижнем белье. Артистка козырнула пышной грудью в лифчике и округлыми бедрами, которые утянула с помощью велосипедок.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники были поражены тому, как постройнела Валя. Многие отметили, что ее фигура достойна обложек журналов.
«Как хороша», «Ой, вроде стройная, а бедра — ух», «Фигурка всем на зависть», «Даже Кардашьян позавидует», «Как вы сочны», «Валя, ну что ты творишь?», «Формы такие манкие», — стали писать подписчики.