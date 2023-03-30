«Даже Кардашьян позавидует»: Карнавал козырнула сдобными формами в белом белье, взбудоражив народ

На этот раз Валя вышла на связь с поклонниками после длительного перерыва. Два месяца она находилась дома, так как болела. А 30 марта блондинка выложила пикантный кадр. Она запечатлелась в белом нижнем белье. Артистка козырнула пышной грудью в лифчике и округлыми бедрами, которые утянула с помощью велосипедок.

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