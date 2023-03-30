Орбакайте поделилась старым фото дочки Клавы в обнимку с Пугачевой: выросла копией бабушки

Примечательно, что 30 марта дочка Орбакайте отметила день рождения. Певица поспешила поздравить наследницу с 11-летием. Она выложила архивные кадры. Артистка показала, какой Клава была несколько лет назад. На фото девочку обнимает ее бабушка. Пугачева тогда носила прямые волосы и челочку.

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