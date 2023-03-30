Орбакайте поделилась старым фото дочки Клавы в обнимку с Пугачевой: выросла копией бабушки

Кристина Орбакайте пошла по стопам родителей. Она большую часть жизни выступает на сцене. Также дочка Аллы Пугачевой активно снимается в кино. А вот счастье в личной жизни она нашла не сразу. У артистки трое детей от разных мужчин — Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова. Со своим мужем Михаилом Земцовым звезда уже 18 лет вместе.
Примечательно, что 30 марта дочка Орбакайте отметила день рождения. Певица поспешила поздравить наследницу с 11-летием. Она выложила архивные кадры. Артистка показала, какой Клава была несколько лет назад. На фото девочку обнимает ее бабушка. Пугачева тогда носила прямые волосы и челочку.
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Алла Пугачева с внучкой Клавой. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что Клава очень похожа на бабушку. Другие посчитали, что Алла Борисовна тогда была еще более стройной.
«Какие они тут милые», «Клава так похожа на бабушку», «Алла была прям наливное яблочко», «Любимое фото», «Клава такая настоящая», «Чудесная девочка», — стали писать подписчики.