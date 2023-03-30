Самовар — за самый креативный клип: премия RU.TV

Русская музыкальная премия телеканала RU.TV в очередной раз найдет победителей 23 мая 2023 года в «Крокус Сити Холле». На церемонии награждения от телеканала RU.TV будут вручены призы — драгоценные самовары: их обладателями станут создатели самых креативных клипов, участники самых ярких дуэтов, исполнители лучших песен.

В грандиозном концерте примут участие звезды разных поколений — начиная от 13-летней Миланы Хаметовой и заканчивая 60-летним Григорием Лепсом.

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Ожидается, что на сцену «Крокус Сити Холла» 23 мая выйдут Дима Билан, Елена Север, Владимир Пресняков, Zivert, Полина Гагарина, Хабиб, Люся Чеботина, ЮрКисс, ANNA ASTI, Мари Краймбрери, Клава Кока, МОТ, Ханна, Seville (Artik & Asti), Сергей Лазарев, Николай Басков и многие другие знаменитости, сообщает «Русская Медиагруппа».