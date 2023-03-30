По щечкам видно — бутузик: Аделина Сотникова покрасовалась с подросшим сыном на руках

Аделина Сотникова уже много лет блистает на льду. Она стала первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Однако она решила завершить карьеру. Теперь фигуристка погружена в семейную жизнь. Она вышла замуж за теннисиста Дмитрия и впервые стала мамой.
Примечательно, что Аделина до недавнего времени скрывала пол и имя ребенка. Но оказалось, что фигуристка родила сына. Мальчик получил необычное имя Адриан. 30 марта она в трикотажном платье покрасовалась перед камерой и наследником. Кроху она нарядила в наряд песочного цвета. Лицо сына пока спортсменка скрывает.
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«Один уже вышел! Сегодня 5 месяцев, как ты с нами, сынок. Спасибо, что выбрал меня и папу своими родителями, мы тебя бесконечно любим. P.S. Немного юмора не помешает», — подписала спортсменка.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Аделина после родов. Многие также разглядели малыша. «По щечкам видно, что малыш бутузик, его только тискать и расцеловывать», «Какой уже пирожок», «Быстро растет», — стали писать подписчики.