По щечкам видно — бутузик: Аделина Сотникова покрасовалась с подросшим сыном на руках

Примечательно, что Аделина до недавнего времени скрывала пол и имя ребенка. Но оказалось, что фигуристка родила сына. Мальчик получил необычное имя Адриан. 30 марта она в трикотажном платье покрасовалась перед камерой и наследником. Кроху она нарядила в наряд песочного цвета. Лицо сына пока спортсменка скрывает.

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