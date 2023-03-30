Энистон стала еще краше: актриса показала фигуру в откровенном платье

Недавно прошла премьера продолжения комедийного детектива «Загадочное убийство 2». Главных героев второй части, как и ожидалось, сыграли Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер. Их персонажи вновь оказались в центре запутанной истории: им предстоит раскрыть дело о похищении человека.

Дженнифер явилась на мероприятие в стильном серебристом платье: короткая длина и прозрачная ткань наряда не оставили места для фантазий. В свои 54 года актриса выглядит просто потрясающе, даже лучше, чем в молодости.

Энистон считает, что своей красотой она обязана стилисту, с которым работает еще со времен «Друзей». А молодость ей помогает сохранять правильное питание, забота о коже и позитивный настрой.