«Люди на улице обомлели»: Бузова в одном халате вышла на балкон, забыв про белье

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она строит карьеру не только на телевидении. Артистка дает концерты и гастролирует с театром. В свои 37 лет она продолжает следить за внешностью. Телеведущая зачастую появляется на публике в смелых нарядах. Она подвергается критике за свои луки, но звезда лишь смеется над хейтерами.
Примечательно, что Ольга накануне прилетела в Санкт-Петербург. Она решила провести время в спа и даже покрасовалась в бикини. А вот утро 30 марта артистка встретила в отеле с красивым видом. В одном халате и без макияжа она вышла на заснеженный балкон. Бузова едва прикрыла свои прелести, забыв про нижнее белье.
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«"Она никогда не завтракала утром, только кофе". Только кофе и я», — написала звезда.
Поклонники были ошеломлены. Многие отметили, что Ольга их поражает своими поступками. «Лицо посерело», «Кофе пора прекращать пить», «Ой, а одеться нельзя?», «Люди на улице обомлели», «Ну прям закончилась одежда, другого варианта нет», «Трусы тоже не надела», — стали писать подписчики.