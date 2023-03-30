«Люди на улице обомлели»: Бузова в одном халате вышла на балкон, забыв про белье

Примечательно, что Ольга накануне прилетела в Санкт-Петербург. Она решила провести время в спа и даже покрасовалась в бикини. А вот утро 30 марта артистка встретила в отеле с красивым видом. В одном халате и без макияжа она вышла на заснеженный балкон. Бузова едва прикрыла свои прелести, забыв про нижнее белье.

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