Мимо нот, сплошные вопли: жена футболиста Дмитрия Тарасова запела — хуже Ольги Бузовой

Мать троих детей и счастливая жена Анастасия Костенко опять не угодила подписчикам. На этот раз звезда оконфузилась на собственном празднике.

Анастасия отмечала свой день рождения в караоке-баре и решила порадовать гостей исполнением хита Бориса Моисеева. Но композиция оказалась слишком сложной: виновница торжества не всегда попадала в ноты, а местами вовсе переходила на крик.

На радость недоброжелателям: запись с мероприятия попала в Сеть. Хейтеры тут же сравнили способности Костенко с вокалом Бузовой и высказались о том, что Анастасия поет еще хуже Ольги.

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Источник: 7days.ru