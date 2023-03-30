«Зарплату получает!»: Ахеджакова наврала о своем увольнении из «Современника»

Актриса Лия Ахеджакова заявила журналистам, что ей якобы пришлось уволиться из «Современника», так как там отменили все спектакли с ее участием. Однако в самом театре про это не в курсе.

«Ахеджакова не уволена. До сих пор числится в труппе и получает зарплату согласно штатному расписанию», — заявили в дирекции театра «МК».

В «Современнике» подчеркнули, что никаких заявлений «по собственному» Ахеджакова не писала. Все это неправда.

На данный момент Ахеджакова получает оклад в размере 45 тысяч рублей, плюс 20% от зарплаты ей платят за звание Народной артистки России.

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