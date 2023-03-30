Изменения в состоянии! Авербух сделал заявление о Костомарове

Российский фигурист Илья Авербух заявил, что его коллега и друг Роман Костомаров действительно стал чувствовать себя лучше. По его словам, он слышал его аудиосообщение.

«Изменения есть. Есть осторожный оптимизм, но не хотелось бы сильно распространяться. Я слышал его голос — он звучал сильно», — заявил он «Спорт-Экспрессу».

Костомаров пережил несколько операций по ампутации конечностей. Сейчас его организм восстанавливается. Желаем сил дорогому спортсмену!

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