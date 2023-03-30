Ярослава Дегтярева об отце: «Сказал, подарит мне студию звукозаписи»

Ярослава Дегтярева ворвалась на шоу «Голос.Дети» с песней Виктора Цоя «Кукушка» и сразу же стала любимицей зрителей. Она вышла в финал, однако первое место досталось другому участнику. Но это не помешало ее карьере, талантливую девочку заметили: сейчас звездочке 14 лет, она поет и снимается в кино.

Все в жизни Ярославы хорошо, но иногда подводит здоровье. Звезда призналась, что ее мучают сильные головные боли. Дело в том, что в возрасте пяти лет она пострадала в автомобильной аварии. Виновником происшествия был отец девочки. После этого случая родители расстались.

Сейчас Ярослава живет с матерью в Москве, а отца почти не видит — чаще созванивается.

«Он знает про мое творчество, гордится. Сказал, подарит мне студию звукозаписи», — поделилась артистка.

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Источник: шоу «PRO Говори»