Агата Муцениеце рассказала, как в борьбе за космос ее «обошла» Юлия Пересильд

Агата Муцениеце призналась, что очень хотела полететь в космос, но при отборе актрис для съемок фильма «Вызов» ее кандидатуру не стали учитывать из-за иностранного паспорта. В результате на орбите оказалась российская актриса Юлия Пересильд, вместе с ней полетел режиссер Клим Шипенко.

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«Очень хочу в космос, посмотреть — действительно ли круглая Земля. А вдруг нет? И ведь побывать там я могла. Но когда был конкурс, в котором в итоге выбрали Юлию Пересильд, меня даже не стали рассматривать — из-за паспорта гражданки Европы», — рассказала Агата Муцениеце.

По материалам издания «РИА ФАН» и «Пятый канал»