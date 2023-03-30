Ахеджакова подала заявление об увольнении из «Современника»: какую зарплату ей платили

Еще в феврале Лия Ахеджакова осталась без ролей в «Современнике». Так как был снят последний спектакль с ее участием. Народная артистка России должна была появится в постановке «Игра в джин». Однако этот спектакль был заменен другими.

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Несмотря на это, Лия Ахеджакова числилась в труппе «Современника», увольнять актрису никто не собирался. Однако похоже, что народная артистка сама решила покинуть театр. Стало известно, что Лия Ахеджакова подала заявление об уходе из «Современника». Его она написала еще 10 марта.

Ходят слухи, что народная артистка России собирается заняться гастрольной деятельностью. Правда, об эмиграции речи не идет.

Напомним, что актриса получала в «Современнике» достойную зарплату. Порядка 45 тысяч рублей. К этой сумме за каждый выход на сцену Лие Ахеджаковой приплачивали еще 50 тысяч. Кроме того, у актрисы довольно высокая пенсия. Надбавка ей положена за звание народной артистки.

По материалам «СтарХит»