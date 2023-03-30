Якубович прокомментировал слухи о любовнице и заграничной недвижимости

Леонид Якубович известен публике как бессменный ведущий программы «Поле чудес». Вот уже около 33 лет он раздает призы в студии передачи. За эти годы о жизни Леонида Аркадьевича накопилось немало слухов.

Телеведущему то и дело приписывали внебрачные связи, говорили о многочисленной недвижимости в России и за рубежом, распространялись о баснословных доходах шоумена и подозревали в жульничестве во время съемок легендарного шоу.

Сам Якубович все отрицает. Телеведущий утверждает, что верен своей супруге, из недвижимости — дом в Московской области, а живет он на одну зарплату, хотя работает за троих. Что касается махинаций на съемках: все честно, даже сценария нет.

«Призы в черный ящик кладет специальная комиссия — согласно смете, которая отведена на программу. Ключи от автомобиля лежат открыто на подносе — возможности подменить их нет», — говорит Леонид Аркадьевич.

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Источник: ria.ru, vnimanie.pro