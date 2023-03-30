Ну чем не Хюррем султан? Появилось фото родной сестры Мерьем Узерли — Джанан

У Мерьем Узерли большая семья. Отец актрисы из сериала «Великолепный век» Хуссейн Узерли — турок, а ее мама Урсула — немка. Актриса внешне похожа на своих родителей, но больше она пошла в маму. Так, Мерьем может похвастаться светлым оттенком волос, большими глазами с длинными ресницами и бровями полумесяцем.

Кстати, у актрисы помимо двух сводных братьев — Денни и Кристофера — есть также родная сестра Джанан, которая стала для звезды «Великолепного века» лучшей подругой.

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