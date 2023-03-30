Удалось только ей! Как выглядит молодая жена Руденко, ради которой он бросил Повереннову

За плечами у Анатолия Руденко бурные романы с признанными красавицами отечественного кино. Так, актер встречался с Татьяной Арнтгольц, жил под одной крышей с Дарьей Поверенной. Однако ни одной предложение руки и сердца так и не сделал. Повереннову Анатолий и вовсе бросил, когда увлекся Еленой Дудиной. Кстати, только ей удалось дождаться от Руденко серьезного шага: красавицу-блондинку актер позвал замуж. У пары подрастает общая дочка Милена.
Анатолий Руденко с женой Еленой. Фото: личный архив
Анатолий Руденко не смог устоять перед обворожительной Еленой, молодость вкупе с ангельской внешностью, привели его в ЗАГС. Дудина обладает правильными чертами лица, большими глазами, приветливой улыбкой, рядом с ней актер так и светится.
Елена моложе мужа на шесть лет. К тому же, мама Анатолия — 62-летняя Любовь Руденко — с легкостью приняла невестку в семью. Поговаривали, что она выступала против союза сына с Дарьей Поверенновой. Любовь Николаевна не одобряла те отношения из-за разницы в возрасте.
Видимо, мама актера хотела, чтобы невестка была младше ее сына или хотя бы была ему ровесницей.