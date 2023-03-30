Удалось только ей! Как выглядит молодая жена Руденко, ради которой он бросил Повереннову

Анатолий Руденко не смог устоять перед обворожительной Еленой, молодость вкупе с ангельской внешностью, привели его в ЗАГС. Дудина обладает правильными чертами лица, большими глазами, приветливой улыбкой, рядом с ней актер так и светится.

Елена моложе мужа на шесть лет. К тому же, мама Анатолия — 62-летняя Любовь Руденко — с легкостью приняла невестку в семью. Поговаривали, что она выступала против союза сына с Дарьей Поверенновой. Любовь Николаевна не одобряла те отношения из-за разницы в возрасте.

Видимо, мама актера хотела, чтобы невестка была младше ее сына или хотя бы была ему ровесницей.