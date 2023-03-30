Кто родил Кириллу Плетневу троих детей: три женщины в жизни актера

Актер Кирилл Плетнев никогда не испытывал недостатка женского внимания. Еще в школе он был самым популярным мальчиком, а когда вырос – от невест отбоя не было. Начав кинокарьеру, кареглазый брюнет чуть не женился на сокурснице по театральному Ксении Каталымовой. Потом крутил романы с Татьяной Арнтгольц, Алисой Гребенщиковой, но первенца ему родила другая.