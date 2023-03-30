Кто родил Кириллу Плетневу троих детей: три женщины в жизни актера

Актер Кирилл Плетнев никогда не испытывал недостатка женского внимания. Еще в школе он был самым популярным мальчиком, а когда вырос – от невест отбоя не было. Начав кинокарьеру, кареглазый брюнет чуть не женился на сокурснице по театральному Ксении Каталымовой. Потом крутил романы с Татьяной Арнтгольц, Алисой Гребенщиковой, но первенца ему родила другая.
Кирилл Плетнев с сыновьями. Фото: соцсети
Кто именно является матерью старшего внебрачного ребенка Плетнева, сына Георгия, актер скрывает с момента его рождения, 2007 года. Хотя мальчик уже имеет свою страничку в соцсетях и даже публикует фото с мамой. Но ее личный аккаунт закрыт. И по слухам, это сестра друга актера, Анна Пскова.
Старший сын Плетнева, Георгий с мамой. Фото: соцсети
Средний сын звезды «Штрафбата» родился уже в законном браке. И первой официальной женой сердцееда стала актриса Лидия Милюзина. Они познакомились на съемках фильма «Ищу тебя» в 2010 году. А через год родился Федор.
Лидия Милюзина. Фото: соцсети
Третьего наследника в 2015 году актеру родила Нино Нинидзе. Мальчика назвали Сандриком (Александром), он появился на свет вне брака, мама с папой сыграли свадьбу лишь в 2018 году. Правда, через год развелись.
Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе с сыном Сандриком. Фото: соцсети
Сейчас, по последним данным, Плетнев счастлив с актрисой Полиной Максимовой. Она на 10 лет младше него и пока не имеет детей.