Жену Игоря Николаева заметили в объятиях знаменитого певца – это чужой муж! Прижимает крепко и целует в висок

Молодая жена Игоря Николаева, актриса и певица Юлия Проскурякова поделилась примечательным снимком, вызвавшим в Сети шумные обсуждения поклонников. Красавица оказалась в объятиях знаменитого артиста, который крепко прижал ее к себе и даже прильнул губами к ее виску.

«Happy Birthday, Владимир Пресняков!» - подписала кадр Проскурякова.

Поклонники присмотрелись к снимку и выдохнули: кадр был сделан давно, Проскурякова была еще брюнеткой. 29 марта Преснякову исполнилось 55 лет, и многие звезды, включая жену Игоря Николаева, поздравили его с юбилеем публично.

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