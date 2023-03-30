Дерзкая Кока прильнула к Дорохову своим декольте: он аж губу прикусил, ширинку прикрывает

Певица Клавдия Высокова, сценическое имя которой – Клава Кока, сейчас нарасхват. Ее зовут на съемки во многие проекты и шоу, но звезда физически не успевает появляться везде. Правда, в ее плотном графике накануне нашлось местечко на «Однажды в России». Звезда исполнила в скетче роль самой себя, появившись перед камерами в дерзком кожаном наряде.