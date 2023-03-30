«11 лет Клавусе»: Орбакайте в день рождения дочки показала, как она выросла – мамина копия

Кристина Орбакайте в день рождения дочки Клавдии Земцовой опубликовала в Сети новое видео. На нем именинница в красивом платье позирует вместе с мамой и широко улыбается. Девочка заметно выросла, расцвела и все больше походит на мать. Орбакайте поразилась, как быстро все это произошло.

«С днем рождения, моя девочка! 11 лет Клавусе, просто не верится! Лети, люби и будь счастлива» - написала певица.

Клавдия родилась у Кристины в браке с Михаилом Земцовым. Семья давно живет в США, там девочка получает образование и по-русски говорит с заметным акцентом. Раньше она часто приезжала в Россию на лето к бабушке Алле, но за последний год многое изменилось в семье Примадонны, поменялись и планы Орбакайте – к ней поближе перебрался даже старший сын, Никита Пресняков, который теперь живет в Нью-Йорке.

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