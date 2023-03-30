Новости шоу-бизнеса: Дроздова снова госпитализируют, Дашко похвасталась новой квартирой, Тимати купил машину за 700 миллионов

Дашко похвасталась квартирой

Экс-звезда «Дома-2» Анастасия Дашко сообщила поклонникам радость: она стала обладательницей просторной квартиры в Екатеринбурге. В Сети блондинка показала кадры, которые сделала в новом жилище. Просторное помещение, с несколькими комнатами и огромной террасой расположено на первом этаже новостройки.

Дроздова снова госпитализируют

85-летнему Николаю Дроздову предстоит снова лечь в больницу. Перенесший перелом семи ребер телеведущий рассказал, что это отделение реаниматологии и реабилитологии. Там занимаются тяжелыми травмами, ему предстоит месяц-полтора провести в изоляции – родных туда не пускают, рядом только врачи.

Тимати купил авто за 700 млн

Рэпер Тимати показал люксовый спорткар известной итальянской марки - Veneno Roadster 1/4. Его стоимость превышает 700 миллионов рублей. Публика поддевает звезду и гадает: может быть, музыкант просто сфотографировался на фоне чужой тачки, или взял в аренду.