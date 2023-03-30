Волочкова оголила низ, взобравшись на кушетку, и замерла: мужчина с прибором припал к ее бедрам

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова давно не выступает в балете, но регулярно выходит на сцену – у нее свое шоу, музыкальная карьера и всевозможные съемки в других проектах. Артистка не перестает тренироваться, поддерживая себя и свои шпагаты в форме, но недавно у нее обострилась старая травма бедра.

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Теперь балерина регулярно посещает медицинский центр, чтобы делать восстанавливающие процедуры. Она обходилась своими силами на физиолечении, но на этот раз ей понадобилась помощь специалиста. Взобравшись на кушетку с голыми ногами, артистка замерла, пока мужчина водил прибором по ее бедру. Не обошлось без фото, которое Анастасия запостила в Сети. Когда завершится курс процедур, звезда не сообщает.