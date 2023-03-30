Авербух суеверно высказался про перенесшего ампутацию Костомарова: «Не хотелось бы распространяться»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров с января в больнице. Он угодил в реанимацию из-за пневмонии, начался сепсис, все обернулось ампутацией на ногах и руках и риском для жизни.

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Но сейчас, судя по новостям в СМИ, фигурист идет на поправку. Некроз остановили, операций больше не предвидится. Его начали готовить к протезированию. На связи с коллегой постоянно находится Илья Авербух. И в беседе с сайтом «Спорт-Экспресс» он довольно суеверно высказался про самочувствие звездного пациента.