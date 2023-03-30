«Надо все предвидеть»: Орбакайте раскрыла, что наказывала ей уехавшая из страны Пугачева

Исполнительница хитов «Перелетная птица» и «Губки бантиком» Кристина Орбакайте в отличие от эмигрировавшей Аллы Пугачевой остается верна российским поклонникам. Звезда выступает с концертами, снимается в кино и часто выходит на связь с подписчиками в Сети.

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В своем новом интервью газете «Антенна – Телесемь» дочка Примадонны раскрыла, какой важный наказ в свое время уяснила от звездной мамы.

«Я росла угловатой девчонкой, все время со мной что-нибудь случалось, на что-то натыкалась. И мама меня всегда учила: «Так надо все предвидеть. Прежде чем какие-то действия совершать, немножко вперед подумать». В бытовых моментах быть предусмотрительной, на сцене — аккуратной, чтобы не запнуться. И в психологических вещах — например, не перебивать собеседника, не торопиться», - рассказала певица.

В полной мере воспользоваться советами мамы артистка смогла в период пандемии коронавируса. Она постоянно находилась дома и стала очень опекать близких, и пристрастилась к этому так, что по сию пору не может избавиться от привычки.