Каков конфуз! Ольга Бузова в коротком топе потеряла прелести – выпало: белье надо было надевать

Телеведущая и певица Ольга Бузова любит привлекать к себе внимание. В ход идут все средства: от новых проектов, шокирующих заявлений до внешности и одежды. В нарядах артистка преуспела как никогда, вернее, без них – все чаще звезду видят в купальниках задом к людям.

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На этот раз также не обошлось без эпатажа. Красотка прилетела в Петербург и нарядилась для похода в ресторан в черный комплект – укороченный топ и юбку миди. Фотографируясь, артистка подняла руку так, что верх пополз выше. Груди ничего не оставалось, кроме как выпасть снизу. Белья на Бузовой не оказалось, она его не носит уже давно, а так бы оно, конечно, спасло ее от оплошности.