Анастасия Волочкова в одном белье раздвинула ноги на 180 градусов: «Измеряю кровать»

Анастасия Волочкова часто радует поклонников новостями о личном. В ее микроблоге можно найти не только кадры с выступлений, но и домашние видео и фото, встречи с друзьями, тренировки и репетиции.

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Любит балерина и эпатировать. Например, регулярно хвастается растяжкой в самых неожиданных местах. На этот раз она показала поперечный шпагат в постели.

«Мерой моего шпагата измеряю новую кровать», - написала звезда.

Судя по всему, балерине понадобилась новая кровать. И танцовщица, как была в домашнем белье, так и забралась на нее, раздвинув ноги на 180 градусов. Но спальное место, как видно по фото, ей явно мало, нужно пошире – в шпагате она на нем совсем не помещается.