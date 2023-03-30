Соловьев – Галкину*: «Высмеивает артистов моложе, чем его жена»

Шоумен Максим Галкин* пустился во все тяжкие на своих гастролях и высмеивает людей, которые прежде относились к нему хорошо, а некоторые даже защищали. Теперь досталось Григорию Лепсу, Надежде Бабкиной, Ларисе Долиной, Олегу Газманову. Ему не угодил их возраст: «Средний возраст – 70 лет. Ну это кооператив «Судорога».

К юмористу в ответ обратился журналист Владимир Соловьев. В эфире передачи «Соловьев LIVE» он напомнил запамятовавшему артисту о годах его жены, Аллы Пугачевой. В апреле ей, к слову, исполняется 74 года.

«Галкин, который высмеивает возраст артистов, вежливо говоря, моложе, чем его жена, – и ему в голову ничего не приходит!» — возмутился телеведущий.

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* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.