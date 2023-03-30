Расхристанная Илана из «Уральских пельменей» сверкнула сокровенным: полушарие в черном белье вырвалось наружу

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева активно ведет микроблог. Сейчас фолловеры звезды следят за ее гастрольными перемещениями. Красотка позволяет подписчикам не только «заглядывать» за кулисы выступлений, но и снимает себя в быту. Например, вышла на связь из гостиничного номера, да еще и в пикантном образе.

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Юрьева предстала перед камерой в халатике, распахнутом в зоне декольте. Пышные прелести в черном бюстгальтере выглянули наружу, но звезду это не смутило. Красотка обладает фигурой на зависть и может себе позволить даже такие ракурсы.