«Меладзе никогда в жизни больше в нашей стране появляться не должен»: депутат Госдумы – про оскандалившегося певца

Когда-то всенародно любимый, сегодня Валерий Меладзе лишился возможности зарабатывать в России – концерты артиста отменяются, сам он обитает где-то за границей. Но надеется на возвращение к прежним временам и доходам. Однако, едва ли уже будет как прежде, и новое заявление депутата Виталия Милонова – очередное тому подтверждение.
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Известный политик высказался про сбежавших из страны артистов, которые не просто покинули страну, но и пытаются усидеть на двух стульях. И относительно Меладзе его позиция категорична.
«Артисты, популярные люди пытаются в этом конфликте участвовать. У них есть свои причины – требуют западные кураторы. Когда эти Валерии Меладзе пытаются свой хоботок запустить в карманы и продавать билетики – это предательство. Я считаю, что Меладзе никогда в жизни больше в нашей стране появляться не должен», - пишет KP.RU со ссылкой на радиоэфир «Комсомольской правды».