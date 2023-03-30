«Меладзе никогда в жизни больше в нашей стране появляться не должен»: депутат Госдумы – про оскандалившегося певца

Когда-то всенародно любимый, сегодня Валерий Меладзе лишился возможности зарабатывать в России – концерты артиста отменяются, сам он обитает где-то за границей. Но надеется на возвращение к прежним временам и доходам. Однако, едва ли уже будет как прежде, и новое заявление депутата Виталия Милонова – очередное тому подтверждение.

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Известный политик высказался про сбежавших из страны артистов, которые не просто покинули страну, но и пытаются усидеть на двух стульях. И относительно Меладзе его позиция категорична.