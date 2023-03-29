«Там волосы колосятся?»: Бузова свела с ума поклонников новым снимком в бикини – одна деталь всех поразила

Приехав в Санкт-Петербург, Ольга направилась в СПА. Она поплавала в бассейне и насладилась массажем. Артистка оголила свои бедра и другие прелести, надев лимонное мини-бикини. Поклонники смеяться и критиковать Бузову. Они обратили внимание на трусы, которые, как им показалось, сидели не так плотно, как обычно.

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«Выдыхай, бобер. Мы отвернулись», «Там волосы колосятся?», «Словно там гамбургер спрятала», «Всем показаться не могло», «Больше одеть нечего?.... Ну тогда уже пора без трусов», «А пупок превратился в точку», — стали писать в Сети.