«Пусть слюнки пускают»: Наталья Рудова в тугом топике оголила свои «сдобные мячики», дразня мужчин

На этот раз Рудова покрасовалась дома. Она облачилась в мини-шорты и тугой топик, оголив свои прелести. Актриса продемонстрировала на камеру свою упругую грудь. Оказалось, что до нее дошли слухи, что один мужчина записал ее в свои любовницы и рассказал об этом людям. Наталья была возмущена такому вранью.

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