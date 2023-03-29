«Пусть слюнки пускают»: Наталья Рудова в тугом топике оголила свои «сдобные мячики», дразня мужчин

Наталья Рудова уже давно стала известной. Она снимается в фильмах и сериалах. Так как актриса обладает привлекательной внешностью, ее часто зовут играть роковых красавиц. В обычной жизни блондинка носит короткие платья, оголяется на пляже, поэтому постоянно оказывается в центре мужского внимания.
На этот раз Рудова покрасовалась дома. Она облачилась в мини-шорты и тугой топик, оголив свои прелести. Актриса продемонстрировала на камеру свою упругую грудь. Оказалось, что до нее дошли слухи, что один мужчина записал ее в свои любовницы и рассказал об этом людям. Наталья была возмущена такому вранью.
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«Неужели у вас так все плохо в жизни? А "пацаны"? Вроде на 20 лет, чтобы так *******», – возмутилась звезда.
Поклонники восхитились ее фигурой. Многие отметили, что Наталья просто всех дразнит, когда так наряжается. «Утерла нос сразу», «Ну а что им делать?», «Вас ни как не обаять, приходится выдумывать», «Пусть слюнки пускают», — стали писать подписчики.