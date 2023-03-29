Вся испачкалась, а муж смеется: беременная Брутян в широких джоггерах вышла с Прилучным на вечерний променад

Павел Прилучный давно стал известным актером. Многие его знают по сериалу «Мажор». Около 8 лет он прожил в браке с Агатой Муцениеце, но в 2020 году она ушла от звезды вместе с детьми. После этого Павел стал закрытым, но спустя два года он снова женился. Теперь его молодая избранница Зепюр Брутян беременна.
На этот раз Зепюр перестала выходить в свет. Она находится уже на последних сроках беременности. Прилучный радует ее цветами и подарками. А вечером 29 марта они решили устроить вечерний променад, несмотря на дождь. Актриса облачилась в ветровку и широкие джоггеры. Собака тянула ее за поводок и в итоге запачкала. Павел вел на поводке своего пса. Он посмеялся, когда увидел супругу.
«Стиляга ты мой, красивый», – одарила комплиментом звезду Брутян.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Брутян. Многие отметили, что беременность ее только украсила. Напомним, что у Павла от первого брака есть сын Тимофей и дочка Мия. Он видится с наследниками и давно познакомил их с новой женой. Однако Муцениеце признавалась, что порой он пропускает праздники детей.