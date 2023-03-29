Вся испачкалась, а муж смеется: беременная Брутян в широких джоггерах вышла с Прилучным на вечерний променад

На этот раз Зепюр перестала выходить в свет. Она находится уже на последних сроках беременности. Прилучный радует ее цветами и подарками. А вечером 29 марта они решили устроить вечерний променад, несмотря на дождь. Актриса облачилась в ветровку и широкие джоггеры. Собака тянула ее за поводок и в итоге запачкала. Павел вел на поводке своего пса. Он посмеялся, когда увидел супругу.

«Стиляга ты мой, красивый», – одарила комплиментом звезду Брутян.

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