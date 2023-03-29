Вся испачкалась, а муж смеется: беременная Брутян в широких джоггерах вышла с Прилучным на вечерний променад

Зепюр Брутян

Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды

Актриса на последних сроках беременности проводит почти все время дома.

Павел Прилучный давно стал известным актером. Многие его знают по сериалу «Мажор». Около 8 лет он прожил в браке с Агатой Муцениеце, но в 2020 году она ушла от звезды вместе с детьми. После этого Павел стал закрытым, но спустя два года он снова женился. Теперь его молодая избранница Зепюр Брутян беременна. 

На этот раз Зепюр перестала выходить в свет. Она находится уже на последних сроках беременности. Прилучный радует ее цветами и подарками. А вечером 29 марта они решили устроить вечерний променад, несмотря на дождь. Актриса облачилась в ветровку и широкие джоггеры. Собака тянула ее за поводок и в итоге запачкала. Павел вел на поводке своего пса. Он посмеялся, когда увидел супругу. 

«Стиляга ты мой, красивый», – одарила комплиментом звезду Брутян.

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Поклонники восхитились тем, как выглядит Брутян. Многие отметили, что беременность ее только украсила. Напомним, что у Павла от первого брака есть сын Тимофей и дочка Мия. Он видится с наследниками и давно познакомил их с новой женой. Однако Муцениеце признавалась, что порой он пропускает праздники детей. 

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