Клава Кока в кожаных брюках устроила тверк вместе с Денисом Дороховым: впечатляющее зрелище

Клава Кока уже давно строит карьеру певицы. Она стала одной из самых популярных молодых исполнительниц за последние пять лет. Блондинка восхищает поклонников своим вокалом, но и притягательными формами. Артистка предпочитает носить женственные наряды, которые только подчеркивают ее достоинства.
И недавно Клава вернулась с гастролей. Она приняла участие в съемках шоу «Однажды в России». Певица решила козырнуть формами, надев кожаный облегающий костюм. Жакет на молнии подчеркнул ее грудь. За кулисами она встретила Дениса Дорохова, который решил устроить ей мастер-класс по тверку. Коку засняли, когда она активно виляла бедрами.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были удивлены способностям звезды. Однако многие решили, что у Дорохова вилять пятой точкой получилось лучше, чем у певицы. Теперь многие ждут, когда увидят новый выпуск шоу с участие Клавы.