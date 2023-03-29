Клава Кока в кожаных брюках устроила тверк вместе с Денисом Дороховым: впечатляющее зрелище

И недавно Клава вернулась с гастролей. Она приняла участие в съемках шоу «Однажды в России». Певица решила козырнуть формами, надев кожаный облегающий костюм. Жакет на молнии подчеркнул ее грудь. За кулисами она встретила Дениса Дорохова, который решил устроить ей мастер-класс по тверку. Коку засняли, когда она активно виляла бедрами.

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