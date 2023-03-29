Копия мамы с модным маникюром: как выглядит старшая дочка Веры Брежневой, проживающая в США

Примечательно, что наследница звезды учится в университете в Лос-Анджелесе. Она каждый год видится с мамой. На этот раз Вера решила не пропускать ее день рождения. Они воссоединились и сразу отправились в кафе.

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Соня 30 марта отметит 22-летие. Артистка призналась, что устала после поездки, но на все готова ради наследницы. Дочка Брежневой поразила пользователей Сети тем, как похожа на маму. Юная блондинка продемонстрировала модный маникюр. Она была в модной рубашку из денима.