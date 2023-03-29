Копия мамы с модным маникюром: как выглядит старшая дочка Веры Брежневой, проживающая в США

Вера Брежнева уже давно стала известной исполнительницей. Она недавно выпустила новую песню. Певица уже больше года живет в Италии. Она стала реже рассказывать о личной жизни. Но иногда блондинка показывает младшую дочку Сару Киперман, которая еще учится в школе. Однако в марте она уехала в США к своей старшей дочке Соне.
Примечательно, что наследница звезды учится в университете в Лос-Анджелесе. Она каждый год видится с мамой. На этот раз Вера решила не пропускать ее день рождения. Они воссоединились и сразу отправились в кафе.
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Соня 30 марта отметит 22-летие. Артистка призналась, что устала после поездки, но на все готова ради наследницы. Дочка Брежневой поразила пользователей Сети тем, как похожа на маму. Юная блондинка продемонстрировала модный маникюр. Она была в модной рубашку из денима.
Вера Брежнева с дочкой Соней. Фото: соцсети звезды
Напомним, что Вера была в отношениях с Виталием Войченко, когда ей было 18 лет. Она родила от него первенца, а потом карьера разрушила их отношения. От второго избранника артистка родила дочку Сару, но и эти отношения не продлились долго. Брежнева теперь счастлива в браке с Константином Меладзе, но общих детей у них нет.