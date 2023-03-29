«Я была ему не женой, а мамой»: супруга Венцеслава Венгржановского из «Дома-2» разводится с ним из-за нищеты

Венцеслав Венгржановский

Венцеслав Венгржановский. Фото: соцсети

Брак экс-участника реалити-шоу Венцеслава Венргжановского и Дарьи Некрасовой продлился три года.

Жена бывшего участника «Дома-2» Венцеслава Венгржановского Дарья Некрасова сообщила, что готова развестись с ним. Три года жизни в браке с Венцеславом обернулись для молодой женщины нервным срывом, от которого ее спасли друзья. 

Венцеслав Венгржановский нигде не работал, да еще и жутко ревновал Дарью.

«Фактически я была Венцу не женой, а мамой. Он ничего не зарабатывал, какое-то время мы существовали буквально впроголодь. К тому же на территории моей мамы. Других вариантов просто не было: своего жилья у Венцеслава нет», — рассказала Дарья Некрасова.

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Дарья Некрасова рассказала, что Венцеслав Венгржановский оказался очень тяжелым человеком, который ей не доверял, во всем искал подвох. А вот безденежье и свое нежелание работать и жить на чужой территории считал нормой.

«Я несколько месяцев была в полной прострации, подорвала свое здоровье. Спасибо всем, кто помог мне выбраться из этой ямы. Но вместе с этим осенью 2022 года пришло понимание, что так больше нельзя. Выйти замуж, чтоб потом с мужем жить на копейки в мамином доме — это не жизнь. А Венцеслав даже не понял, спросил: «А что не так?» Для него это было нормой! И в этот момент я поняла, что он не изменится», — поделилась Дарья Некрасова.

Сейчас Дарья Некрасова приходит в себя после неудавшегося брака и надеется на новую счастливую жизнь в статусе свободной женщины.

По материалам kp.ru

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